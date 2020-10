Il Catania ha sostenuto oggi pomeriggio il secondo allenamento a Torre del Grifo in vista della sfida al Bari; svolti programmi di lavoro differenziati in base al dispendio di energie in occasione delle gare più recenti: mantenimento per un gruppo, forza e partite ad alta intensità per il secondo dei due formati da mister Raffaele. Sabato, in calendario una sessione pomeridiana.

