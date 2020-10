PINTO: da Terni a Lentini, ritorno in campo tre mesi dopo

Erano trascorsi poco più di tre mesi dall’ultima partita disputata in competizioni ufficiali da Giovanni Pinto. Il laterale sinistro pugliese, il 5 luglio scorso fu protagonista in occasione della bella prestazione offerta dal Catania contro la Ternana ai Play Off. Si giocava a Terni, nel finale i rossazzurri furono beffati subendo l’1-1 che permise agli umbri di accedere al turno successivo. Mercoledì sera Pinto ha assaggiato nuovamente il campo, giocando a Lentini proprio al cospetto della Ternana, club che lo avrebbe molto volentieri ingaggiato nella recente finestra di calciomercato.

Pinto ha fatto il suo ingresso al 53′ della ripresa, rilevando uno spento Andrea Zanchi. L’ex giocatore del Pescara, per la quasi totalità del secondo tempo ha provato a dare una mano alla squadra. Spingendo, a tratti, com’è solito fare. Ovviamente però il calciatore pugliese classe 1991 necessita di tempo per acquisire minutaggio dopo un lungo stop. Riaverlo al più presto al 100% della condizione fisica consentirà al tecnico Giuseppe Raffaele di beneficare di un’importantissima freccia sulla corsia di sinistra. Aumentando le opzioni e la capacità di spinta della squadra, pronta a beneficiarne in tecnica, velocità e cross a supporto dei compagni.

