CATANIA – TERNANA: precedenti, nel 2015 l’ultimo acuto rossazzurro

Sei affermazioni casalinghe sugli umbri

Ad oggi sono 16 gli incroci alle pendici dell’Etna tra Catania e Ternana. Il bilancio è di sei affermazioni rossazzurre, altrettanti pareggi e quattro affermazioni della squadra ospite.

Confronti ricorrenti tra le due compagini si ebbero in Serie B durante gli anni Settanta, in Serie C1 a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta e di nuovo in cadetteria dal 2002 in poi. Il primo successo degli etnei risale al 10 ottobre 1971, quando a decidere fu una trasformazione dagli undici metri del compianto Aquilino Bonfanti.

Si ricordano nette affermazioni rossazzurre nel 1990, 2002, 2004, 2006 e 2015. La sera del 21 dicembre 2002 vittoria fu grazie ai gol del “Falco” Lulù Oliveira (doppietta) e di Davide Possanzini, i quali ribaltarono il vantaggio ospite siglato da Massimo Borgobello. Il 23 ottobre 2004 un Catania incerottato e discontinuo riuscì comunque ad imporsi sulla formazione umbra con una rete per tempo: protagonisti della serata furono Marco Ferrante e Salvatore Miceli.

La stagione successiva, i rossazzurri lanciati verso la promozione in Serie A aprirono le marcature con il solito Spinesi, cui seguì una sfortunata autorete del difensore Emanuele Troise e le reti di Mario Frick e Orazio Russo a fissare il punteggio sul 3-1. 24 aprile 2015 è invece la data del confronto vinto più di recente dal Catania nell’impianto di piazza Vincenzo Spedini: 2-0 firmato da Riccardo Maniero e Lucas Castro. Doppio 0-0, invece, nella stagione 2019/20 rispettivamente in Coppa Italia Serie C e Lega Pro.

Completano il quadro i quattro successi della Ternana negli anni Settanta, il primo dei quali nel 1970 con gol del futuro mister etneo Piero Cucchi. L’ultimo pareggio con gol in campionato alle falde del vulcano risale al 14 marzo 2004: 1-1 fissato dalle reti di Peppe Mascara da una parte e Massimo Borgobello dall’altra.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 6

Pareggi: 6

Vittorie Ternana: 4

Gol Catania: 18

Gol Ternana: 12

Differenza reti: +6

Serie B 1968-69 Catania 0-0 Ternana

Serie B 1969-70 Catania 0-1 Ternana

Serie B 1971-72 Catania 1-0 Ternana

Serie B 1973-74 Catania 1-2 Ternana

Serie B 1975-76 Catania 0-2 Ternana

Serie B 1976-77 Catania 0-1 Ternana

Serie C1 1989-90 Catania 3-1 Ternana

Serie C1 1990-91 Catania 2-2 Ternana

Serie C1 1991-92 Catania 0-0 Ternana

Serie B 2002-03 Catania 3-1 Ternana

Serie B 2003-04 Catania 1-1 Ternana

Serie B 2004-05 Catania 2-0 Ternana

Serie B 2005-06 Catania 3-1 Ternana

Serie B 2014-15 Catania 2-0 Ternana

Coppa Italia Serie C 2019-20 Catania 0-0 Ternana

Serie C 2019-20 Catania 0-0 Ternana

VIDEO – LE VITTORIE PIÙ RECENTI AL “MASSIMINO”

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***