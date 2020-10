CATANIA – TERNANA: probabili formazioni, mister Raffaele pensa ad un leggero turnover?

Ipotesi di formazione per il match Catania-Ternana, valevole per la sesta giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma questa sera con inizio alle ore 20:45.

Peppe Raffaele dovrebbe apportare qualche variazione rispetto alla gara di Francavilla Fontana. Davanti a Martinez spazio al terzetto composto da Tonucci, Claiton e Silvestri, con Calapai (preferito ad Albertini?), Maldonado, Welbeck (o Rosaia) e Zanchi (ma c’è anche l’opzione Pinto) schierati a centrocampo e il probabile tridente offensivo formato da Biondi, Sarao ed Emmausso a completare lo schieramento di partenza. Non convocati Santurro, Noce, Dall’Oglio, Vrikkis, Arena, Piccolo e Reginaldo, quest’ultimo causa positività al Covid-19.

Cristiano Lucarelli dovrebbe mandare in campo Iannarilli a protezione dei legni, Laverone, Suagher, Boben e Mammarella a comporre la linea difensiva, Palumbo e Kontek in mediana con Furlan, Falletti e Partipilo sulla trequarti a dar sostegno all’unica punta di ruolo Raicevic. Non convocati i difensori Diakitè e Celli per problemi fisici, recuperato Peralta.

Direzione di gara affidata al signor Marcenaro della sezione AIA di Genova, coadiuvato dagli assistenti Gualtieri di Asti e Massimino di Cuneo e dal IV ufficiale Saia di Palermo. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online da Eleven Sports e, radiofonicamente, da Radio Fantastica (FM 89.2). La partita avrà luogo allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco dell’“Angelo Massimino”.

