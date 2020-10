DI CESARE: “Non è facile vincere 4-1 contro il Catania. Noi impauriti nel primo tempo…”

Ha avuto il merito di segnare il gol del momentaneo pareggio contro il Catania, infondendo un’importante iniezione di fiducia al Bari. Il difensore Valerio Di Cesare, ai microfoni di RadioBari, analizza il 4-1 inflitto ai rossazzurri:

“E’ stata una partita difficile. Incontravamo una squadra forte, soprattutto davanti molto rapidi. Siamo stati sfortunati sul loro gol, la partita si era messa male perchè il Catania si è chiuso dietro e trovavamo pochi spazi. Abbiamo avuto qualche occasione per pareggiarla, poi mi sono inventato questo gol. Passando in svantaggio avevamo fatto il gioco del Catania, che si chiudeva e ripartiva. Abbiamo alzato il baricentro, siamo riusciti a vincere e farlo per 4-1 contro il Catania non è semplice. Non stavamo giocando benissimo nel primo tempo ma c’è anche un avversario che ti mette in difficoltà, ogni domenica sarà così. In questo campionato tutte le partite sono dure. Nel primo tempo ci siamo un pò impauriti, loro hanno preso coraggio ma stiamo migliorando. Sono fiducioso, in attesa che tutti i nostri giocatori siano al 100%”.

