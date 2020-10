CONDO’ (D.S. Vibonese): “Tutti possiamo infettarci, ora è toccato a noi. Il Governo aiuti la Serie C”

Il Direttore Sportivo della Vibonese Luigi Condò ha parlato a ‘Stadio Aperto’, trasmissione di TMW Radio dopo il rinvio della partita col Catania:

“Viviamo un periodo difficile, e dobbiamo stare attenti perché tutti possiamo infettarci, ora è toccato a noi. Bisogna cercare di adottare le migliori misure cautelative possibili, ma è normale che ci sia il rischio di infezione. Dobbiamo provare a rispettare alla lettera i protocolli e sperare che il virus piano piano vada via. Sicuramente la Serie C è una categoria che va aiutata. Sembrano frasi di circostanza, ma è vero che altrimenti alla lunga la Serie C sparirà: ci sono troppi costi e senza pubblico e sempre meno sponsor. Mi auguro si consideri di aiutare questa categoria che, non dimentichiamo ha fatto venir fuori fior fior di giocatori. Chi sta al potere dovrebbe venire in aiuto al sistema calcistico, e anche al livello sopra. Anche in Serie B non credo che si proceda così tranquilli, secondo me stanno andando in difficoltà pure loro. Chi ha il potere di intervenire è il Governo, e deve tenere in considerazione un movimento che dà da mangiare a migliaia di famiglie”.

