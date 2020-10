EX ROSSAZZURRI: Del Prete torna in C, sarà avversario del Catania

Il Foggia ha ufficializzato l’acquisto del difensore Lorenzo Del Prete, classe 1986 rimasto svincolato la scorsa estate dopo l’esperienza al Trapani. Per il terzino, che ha indossato la maglia del Catania nel 2015 in Serie B, si tratta di un ritorno in Lega Pro dopo l’esperienza alla Juventus Under 23 risalente alla stagione 2018/19. Stavolta riparte dal girone meridionale.

Queste le prime parole di Del Prete da giocatore del Foggia: “Sono soddisfatto di essere qui, conosco bene questo girone e metterò a disposizione la mia esperienza e la mia voglia per raggiungere gli obiettivi prefissati dal club. Foggia è una piazza che merita ben altri palcoscenici, l’ho affrontata spesso da avversario e so cosa significhi giocare in questo stadio, anche se l’assenza del pubblico è pesante. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, evitando di pensare ad altro. Solo così si ottengono i risultati”.

