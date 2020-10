CURIOSITA’: Maldonado, gol atteso da più di un anno

La punizione magistralmente calciata da Luis Maldonado ha reso un pizzico meno amara la sconfitta del Catania maturata mercoledì sera a Lentini contro la Ternana. Il centrocampista ha ritrovato la via della rete in competizioni ufficiali. Gol che mancava da più di un anno, precisamente dall’8 settembre 2019. Allora Maldonado militava tra le file dell’Arzignano Valchiampo, andando a segno anche in qualche caso direttamente su punizione ed al cospetto di un’altra formazione umbra, il Gubbio: la gara, valida per la 3/a giornata del girone B di Serie C, si concluse con il risultato di 1-1. In campo anche l’ex difensore rossazzurro Loris Bacchetti, allora in forza al Gubbio.

