DE LAURENTIIS (Pres. Bari): “Caso Eleven Sports, anche la Lega Pro fallimentare. E’ una vergogna”

Il Presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato a RadioBari dei disservizi causati da Eleven Sports, piattaforma che trasmette in esclusiva le partite di Serie C. Ecco quanto evidenziato da baritoday.it:

“È difficile stare in silenzio, è una vergogna. In un momento tanto difficile, il canale televisivo è l’unico modo che il tifoso ha per vedere le partite, di stare vicino alla propria squadra e gioire con essa. In questo la Lega è stata fallimentare, come lo è stata Eleven Sports. Follia e mancanza di rispetto totale verso impegni importantissimi. Senza contare che tutto questo va a minare i rapporti costruiti con tanta difficoltà da ogni società con i propri sponsor. È un danno di immagine, per tutta la Lega Pro. Non è facile trovare le parole. Da settimane stiamo lavorando in parallelo a soluzioni alternative; speriamo di chiudere a breve”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***