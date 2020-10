FERNANDEZ (D.S. Virtus Francavilla): “Non concesso nulla al Catania, rigore generoso e non fischiato un loro fallo di mano plateale…”

Rabbia ed amarezza manifestate dal Direttore Sportivo della Virtus Francavilla Mariano Fernandez che, in sala stampa, fatica a digerire la sconfitta casalinga riportata contro il Catania:

“Abbiamo prodotto numerose chiare occasioni da gol prima del rigore del Catania. C’è tanta amrezza perchè la squadra ha fatto bene, non concedendo nulla al Catania. Non ricordo opportunità per andare a segno da parte dei nostri avversari, tolto il rigore. Prima dell’1-0 abbiamo creato 3-4 palle-gol rilevanti, centrando un palo e con Martinez che ha effettuato delle parate importanti. Mi sento di dire che il penalty è stato un pò generoso per la dinamica dell’azione. C’era un fallo di mano plateale in area prima del loro rigore, purtroppo raccontiamo sempre le stesse cose. Non capisco come l’arbitro non abbia interpretato il fallo intenzionalmente. Il nostro allenatore si è innervosito, rimproverando il direttore di gara ed è stato espulso”.

“La squadra sta facendo bene, nella maggioranza delle partite ha comandato il gioco, in altre ha commesso degli errori pagati a caro prezzo. Non danno quello che ci appartiene ma preferisco soffermarmi sulla prestazione dei ragazzi, a cui ho fatto i complimenti per avere giocato con il cuore, dando tutto contro una squadra forte come il Catania che abbiamo chiuso nella propria area di rigore. Bisogna continuare su questa strada, cercando di fare ancora di più perchè eviidentemente quello che abbiamo fatto non basta. Con questa personalità e giocando con questo spirito d’appartenenza i risultati arriveranno. Non mi sento di rimproverare niente alla squadra, non meritavamo di perdere ma il calcio è anche questo. Lo dobbiamo accettare, ci deve servire per accumulare ancora più forza. La squadra è viva, gioca e lotta dal più giovane al più grande. Lavorando sicuramente il trend cambierà. E’ talmente tanta la rabbia che tornerei in campo già domani”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***