VIRTUS FRANCAVILLA 0-1 Catania (Video): gli highlights della partita

Le azioni salienti del match, valido per la quinta giornata del girone C di Serie C, che ha visto il Catania imporsi di misura contro la Virtus Francavilla allo stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana. Decisivo il calcio di rigore trasformato da Manuel Sarao, ex di turno, e determinanti le parate di un ottimo Miguel Martinez a protezione dei pali.

#VirtusFrancavillaCatania 0-1 #VirtusFrancavillaCatania 0-1 | Sintesi Video Posted by Calcio Catania on Sunday, 18 October 2020

