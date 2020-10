GIOVANILI CATANIA: Under 17, esordio da tre punti. Under 15 ko

Esordio in campionato per le formazioni Under 15 e 17 rossazzurre al “Marzano” di Vibo Marina. I primi, guidati dal tecnico Vincenzo D’Ignoti, perdono l’incontro a pochi secondi dal triplice fischio, in pieno recupero, condannati dal gol di El Adnan che certifica l’1-0 in favore della Vibonese. Sorride, invece, l’Under 17 di Orazio Russo. In questo caso è il Catania ad imporsi di misura sui calabresi. Giovane Elefante bravo a finalizzare con Lorenzo Tropea una buona combinazione offensiva al 55′, meritando la conquista dei tre punti.

