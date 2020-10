DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’ – Emmausso: “Catania, lotterò con tutte le mie forze. Vibonese, se segno non esulto”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

In vista di Catania-Vibonese, l’ex attaccante rossoblu Michele Emmausso rilascia alcune dichiarazioni al quotidiano:

“In questo inizio di stagione non ho mai segnato e mi spiace. Ci sono andato vicino nelle ultime due gare. Lotterò con tutte le mie forze, ho un carattere forte e so di poter far bene con una società importante come il Catania. Arriverà il momento quando meno uno se l’aspetta. Se dovessi segnare contro la Vibonese non esulterei. Dentro di me rispetto il presidente Caffo e la società che mi ha fatto sentire importante nella stagione scorsa”.

