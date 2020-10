DA ‘LA SICILIA’: Arena e Noce al Bisceglie, si punta a chiudere. Tacopina, previsto incontro

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Catania attivo sul mercato in uscita. Nelle prossime ore ci saranno quasi sicuramente le cessioni del difensore Mario Noce dell’attaccante Alessandro Arena in prestito al Bisceglie. Previsto un incontro con la dirigenza pugliese. Capitolo Tacopina. Tra oggi e domani l’avvocato statunitense incontrerà i vertici societari della Sigi per provare a definire la trattativa per l’ingresso in società. Secondo quanto riporta il quotidiano, Joe Tacopina avrebbe detto di non avere ancora ricevuto la documentazione completa sullo stato finanziario del club e di non conoscere nemmeno il budget per il campionato in corso. Vedremo se la trattativa si concretizzerà o meno nei prossimi giorni, quando si avvicina l’appuntamento con l’assemblea dei soci.

