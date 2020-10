MERCATO: non si concretizzano le cessioni di Noce e Arena al Bisceglie

Tempo scaduto. Il difensore Mario Noce e l’attaccante Alessandro Arena non vestiranno la maglia del Bisceglie. La trattativa è proseguita per ore, con entrambi i giocatori che avevano detto sì alla proposta del club pugliese. Si sarebbero dovuti trasferire con la formula del prestito, ma le società non hanno raggiunto l’accordo in relazione al pagamento dell’ingaggio. Scaduto il termine concesso al Bisceglie per operare sul mercato, sia Noce che Arena restano a Catania.

