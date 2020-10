DA ‘LA SICILIA’ – Raffaele: “Vincendo ci si stanca meno. Ternana fortissima. Super Martinez”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Catania, le vittorie antidoto contro la fatica. Speriamo di duellare alla pari con la Ternana”. È il titolo del quotidiano che virgoletta le parole di mister Giuseppe Raffaele. “L’attacco si è sbloccato – prosegue – e in porta ho un super giocatore come Martinez. L’entusiasmo ci deve portare a superare le criticità”.

Il Catania arriva stanco all’appuntamento con la Ternana ma determinato. “Quando si vince – afferma Raffaele – ci si stanca di meno. Sacrificio e corsa ci hanno permesso di vincere ma questa squadra ha anche qualità. Dobbiamo però ancora migliorare ad esempio in inserimenti, tiri in porta, occasioni da sfruttare. Giocheremo per mettere in difficoltà un avversario fortissimo. Ternana e Bari sono costruite per vincere. Chi di loro arriverà secondo avrà fallito l’obiettivo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***