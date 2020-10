LIVE SAN NICOLA (triplice fischio): Bari 4-1 Catania, tabellino e numeri incontro in tempo reale

Fine partita

SOCIETA’ SPORTIVA CALCIO BARI vs CALCIO CATANIA, Stadio “San Nicola” – Bari

MARCATORI: 10′ Ciofani aut., 38′ Di Cesare, 49′ Claiton aut., 63′ Montalto, 83′ Citro

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Di Cesare, Minelli; Ciofani, Lollo, Maita, D’Orazio (68′ Semenzato); Marras (68′ Citro), Antenucci (81′ Hamlili), D’Ursi (46′ Montalto, 68′ Candellone).

A disp. di Auteri: Marfella, Liso, Perrotta, Corsinelli.

CATANIA (3-5-2): Martinez; Tonucci (51′ Albertini), Claiton, Silvestri; Calapai, Izco (70′ Biondi), Maldonado, Rosaia (79′ Piovanello), Pinto; Emmausso (70′ Pecorino), Gatto (70′ Welbeck).

A disp. di Raffaele: Confente, Della Valle, Pellegrini, Zanchi, Manneh, Vicente.

Arbitro: Marco D’Ascanio (Ancona)

Assistenti: Claudio Barone e Giorgio Rinaldi (Roma 1)

Quarto ufficiale: Valerio Maranesi (Ciampino)

NOTE: 4′ di recupero s.t.; 2′ di recupero p.t.; END POLIO NOW – “Scendiamo in campo insieme” – Lega Pro in campo per sensibilizzare il calcio e i tifosi sul tema delle vaccinazioni e debellare la piaga della poliomelite

AMMONITI: Di Cesare, Emmausso, Calapai, Biondi

ESPULSI: –

CALCI D’ANGOLO: 2 – 10

CROSS: 20 – 21

CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 8 – 6

TIRI IN PORTA: 6 – 7

TIRI DENTRO L’AREA: 9 – 4

TIRI DA FUORI AREA: 3 – 8

TIRI FUORI: 6 – 5

TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 0 – 1

OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 4 – 3

TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 1 – 2

TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 5 – 0

PALI/TRAVERSE: –

PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 2 – 1

RIMESSE DAL FONDO: 8 – 10

RIMESSE LATERALI: 14 – 14

FUORIGIOCO: 0 – 3

FALLI COMMESSI: 13 – 11

POSSESSO PALLA: 53% – 47%

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***