LUTTO NEL NOSTRO CALCIO: si spegne l’ex dirigente del Catania Ferrigno

Apprendiamo una notizia di cui non avremmo mai voluto essere a conoscenza. A seguito di un male incurabile che lo affliggeva negli ultimi mesi, ci lascia Fabrizio Ferrigno. L’ex D.S. del Catania, eletto qualche anno fa migliore dirigente sportivo della Lega Pro per il lavoro egregiamente svolto con la Paganese, ha operato all’interno della dirigenza rossazzurra in uno dei periodi più delicati per il Calcio Catania, nella stagione 2015/16 dovendo fare i conti con robuste penalizzazioni in classifica. Il Catania rischiò di sprofondare in D ma la squadra seppe mantenere i nervi saldi, salvando categoria e posti di lavoro. Gentile, sempre disponibile, sorridente, innamorato del proprio lavoro e autentico appassionato di calcio, cercava un progetto serio ed importante per ripartire, come più volte sottolineava ai nostri microfoni. Si è spento all’età di soli 47 anni. Alla famiglia giungano le nostre più sentite e sincere condoglianze.

