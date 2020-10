MALDONADO: “Ripartiamo dagli ultimi 25 minuti, a Bari per fare risultato”

Prima rete in rossazzurro per Luis Maldonado. Il centrocampo ha reso più morbida la sconfitta di Lentini con la Ternana ma, chiaramente, non può essere soddisfatto:

“Ho realizzato il mio primo gol con la maglia del Catania ma non sono contento perchè contava la prestazione della squadra. Dobbiamo ripartire dagli ultimi 25 minuti in cui il Catania ha messo il cuore. Non volevamo mollare assolutamente, siamo partiti timidi ma non cerchiamo alibi. Non bisogna perdere l’entusiasmo, lavoriamo in vista del Bari per disputare un’ottima partita. Personalmente non giocavo da otto mesi, il mister mi sta mettendo in mezzo, dentro il gioco. Sto prendendo confidenza con il campo, con i compagni. Spero di continuare così. Abbiamo perso ma voltiamo subito pagina, andando a Bari per fare risultato”.

