MANNEH: salta amichevole Gambia-Guinea

Convocato nella Nazionale del Gambia, l’esterno del Catania Kalifa Manneh non prenderà parte all’amichevole con la Guinea, prevista per martedì 13 ottobre in Portogallo. Il match è stato infatti annullato dopo che la Federazione della Guinea ha ravvisato tanti casi di Coronavirus all’interno del gruppo squadra, al punto che non si raggiungevano neppure gli 11 calciatori disponibili per scendere in campo e prendere parte alla sfida.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***