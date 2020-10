MAZZARANI – LIVORNO: si attende l’ufficialità

Andrea Mazzarani continua ad allenarsi a Livorno. Come riportato nei giorni scorsi, non dovrebbero esserci sorprese. Il tesseramento del giocatore proveniente dal Catania (il suo cartellino appartiene ancora alla società rossazzurra) verrà formalizzato una volta ottenuto l’ok dalla Lega. Fideiussione in arrivo. Determinante anche il ritorno, stavolta pienamente operativo, del Direttore Sportivo Raffaele Rubino, colui che aveva condotto in prima persona la trattativa per l’ingaggio di Mazzarani prima del trambusto societario amaranto. La formalizzazione dell’accordo sarà resa possibile grazie a una deroga ottenuta dal club toscano.

