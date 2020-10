MERCATO: Di Grazia, ancora problemi fisici

Il Catania aveva dato la propria disponibilità ad una eventuale acquisizione a titolo temporaneo del cartellino dal Pescara. La stessa società abruzzese lo aveva proposto ad altri club di Serie C, ma Andrea Di Grazia potrebbe essere destinato alla permanenza in biancazzurro a causa di un nuovo infortunio muscolare. Non c’è pace per lo sfortunato attaccante catanese, che da gennaio ha fatto sistematicamente i conti con l’infermeria.

