MERCATO – Lucarelli garantisce sull’ex Catania Bergamelli: “Chi lo prende fa un affare”

L’ex difensore del Catania Dario Bergamelli è finito, un pò a sorpresa, in lista di partenza. Il 33enne calciatore di Alzano Lombardo, che molto bene fece ai piedi dell’Etna tra il 2015 ed il 2017, ha lasciato la Ternana ed è in attesa di nuova sistemazione. Chissà che club come lo stesso Catania, o altri alla ricerca di validi rinforzi in difesa, non ci facciano un pensierino. Su di lui (nella foto in azione al “Massimino” in un Catania-Ternana della stagione scorsa, accanto a Tommaso Silvestri) garantisce l’allenatore umbro Cristiano Lucarelli:

“E’ un giocatore validissimo che viene penalizzato dall’attuale situazione delle liste. Abbiamo dovuto scegliere in base a tante situazioni, compresa la scadenza dei contratti. Per me Bergamelli è un giocatore importante per la categoria, chi lo prende fa un affare. Avrei avuto il piacere di allenarlo, anche in passato. Purtroppo si sapeva che qualcuno sarebbe rimasto fuori”.

