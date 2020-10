MERCATO: riflettori puntati sulla difesa, novità a brevissima scadenza

Svariati profili sondati dal Catania per consegnare al tecnico Giuseppe Raffaele ulteriori innesti per il reparto arretrato. Entro il 5 ottobre, data di chiusura del calciomercato tra società, l’atteso difensore non è arrivato ma i rossazzurri interverranno sicuramente attraverso il mercato degli svincolati per colmare il vuoto. Attese novità a brevissimo. Detto del no di Nicolas Spolli e del tentativo per l’ex Livorno Nicolas Bresciani, c’è l’idea Luca Pagliarulo, ex Trapani.

Piace l’ex Dario Bergamelli ma non ha risolto il contratto con la Ternana prima della chiusura della finestra di mercato tra club e, pertanto, sarebbe eventualmente un’idea in ottica gennaio. A meno che Bergamelli non trovi accordi con Bisceglie e Foggia, che beneficiano di una proroga sul mercato fino al 12 ottobre. Ci risulta che il Catania stia pensando anche ad altri profili svincolati da squadre di B (soprattutto) e Lega Pro, ma deve fare i conti con una nutrita concorrenza. A proposito di Bisceglie, sempre in piedi l’ipotesi di un trasferimento del difensore Mario Noce al club nerazzurro.

