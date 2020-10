PAROLA AI TIFOSI: “Catania, ko sia da insegnamento. Pazienza e amore. Lunedì per il riscatto”

La sconfitta di Lentini, prima in questo campionato e seconda stagionale dopo l’1-2 al “Massimino” in Coppa Italia, chiaramente non fa piacere. Sui social, ad eccezione di qualche commento negativo, la posizione dei tifosi è di vicinanza e sostegno alla squadra.

La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, si limita a commentare con un semplice “Tanto ti amo lo stesso….”.

I Liotrizzati, noto gruppo di tifosi che seguono tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, parlano in particolare di “sconfitta che deve essere da insegnamento”. Aggiungendo che “non è la fine del mondo ed alla fine contro una squadra nettamente più forte ci sta perdere”. “Naturalmente – si legge – siamo convinti che ci divertiremo, una volta che ci sarà più serenità nel preparare le partite e una volta recuperato tutto l’organico, ma senza fare voli pindarici. Rimaniamo fiduciosi, non eravamo ammazza campionato prima, non siamo da retrocessione adesso. Ci vuole pazienza e amore”.

I tifosi della Tana Rossazzurra, invece, scrivono: “​È facile tifare Catania quando si vince, quando tutto va bene. Vincere rende sicuramente tutto più facile e più bello, è chiaro. Noi però non ci rimangiamo nulla di quello detto pochi giorni fa, siamo convinti che questa squadra sia un vero GRUPPO, fatto di uomini pronti a riscattarsi e a lottare come hanno sempre fatto. Non sarà una sconfitta a cambiare la nostra opinione su di voi ragazzi.. per chi non ci conosce noi siamo i tifosi del Catania, e nel bene e nel male saremo sempre con voi, nelle vittorie e nelle sconfitte. Ci vediamo lunedì, per riscattarci tutti insieme. Forza Catania

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***