ROMAIRONE (D.S. Bari): “Gara col Catania difficile ma abbiamo grande voglia di fare bene”

Il Direttore Sportivo del Bari Giancarlo Romairone prima del fischio d’inizio del match col Catania, ai microfoni di Rai Sport:

“Aspettavamo con ansia almeno una parte della nostra tifoseria allo stadio, così non è stato per ragioni oggettivamente improbabili. Puntiamo comunque a fare una prestazione importante cercando il risultato pieno per i tifosi, la proprietà e per il gran lavoro del mister e della squadra. Sappiamo le difficoltà di questa partita ma c’è grande voglia di proseguire bene il nostro percorso. Il girone C presenta diverse squadre di ottimo livello, campi difficilissimi. Ternana e Avellino in questo momento sono pronte. Non vorrei dimenticare Monopoli, Turris, Teramo e la possibile sorpresa. Per quanto ci riguarda, pensiamo al nostro cammino, a diventare squadra prima possibile. Abbiamo una rosa di livello, guardiamo in casa nostra e pensiamo di migliorarci giorno dopo giorno”.

