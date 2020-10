SERIE C 2020-21: da Lodi a Maxi Lopez, la nostra top 11 degli “highlander” del campionato

Anche questa stagione la Serie C accoglie numerose “vecchie glorie” del nostro calcio. Giocatori che per anni hanno calcato i grandi palcoscenici, le cui gesta hanno alimentato i sogni di intere tifoserie. Abbiamo provato a tratteggiare quindi l’ipotetico top 11 degli “highlander” del campionato con tanto di panchina e allenatore al seguito.

A protezione dei legni andrebbe Christian Puggioni (Vis Pesaro), a lungo protagonista in massima serie con le maglie di Reggina, Chievo, Sampdoria e Benevento. Nell’ipotetica linea di difesa emergerebbe il terzetto composto dai brasiliani Emerson (Olbia) e Claiton (Catania) con il capitano del Bari Valerio Di Cesare a completare il reparto. Il folto centrocampo vedrebbe collocati da destra a sinistra Mariano Izco (Catania), Francesco Valiani (Pistoiese), Francesco Lodi (Triestina), Emil Hallfredsson (Padova) e Carlo Mammarella (Ternana), con tandem d’attacco a ritmo di tango argentino e samba brasiliana: Maxi Lopez (Sambenedettese) e Reginaldo (Catania).

In panchina assieme al portiere Paolo Acerbis (Giana Erminio) troverebbero posto i difensori Francesco Pisano (Olbia), Luca Ceccarelli (Pergolettese) e Armando Perna (Legnago), i centrocampisti Alessandro Gazzi (Alessandria) e Andrea Luci (Carrarese) e innumerevoli alternative offensive non meno meritevoli della titolarità: Mario Alberto Santana (Palermo), Aniello Cutolo (Arezzo), Mirko Antenucci (Bari), Gigi Castaldo (Casertana), Felice Evacuo (Catanzaro) e Pablo Granoche (Triestina).

Abbiamo incluso il mister dell’Avellino Piero Braglia in qualità di allenatore di questa squadra composta esclusivamente da giocatori over 34. Il tecnico degli irpini è tra i decani della panchina per presenze (oltre 600 tra i professionisti) e palmarès (5 promozioni in carriera).

