DA FRANCAVILLA: “Curiosità nel vedere all’opera Albertini e Sarao”

Nei giorni scorsi vi abbiamo preannunciato i ritorni da ex a Francavilla Fontana del laterale Alessandro Albertini e dell’attaccante Giuseppe Sarao, entrambi ora in forza al Catania. La stampa puglieese, precisamente il Quotidiano di Brindisi, sottolinea la “curiosità nel vedere domenica al ‘Giovanni Paolo II’ due ex francavillesi nelle file del Catania, come Albertini, ex capitano, e il bomber Sarao”. “Soprattutto Albertini – si legge – ha fatto la storia del club di patron Magrì, mentre Sarao si è fatto notare per il suo cinismo e la precisione sottoporta”.

