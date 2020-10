Eleven Sports comunica che tutte le partite valide per la 7/a giornata d’andata del campionato di Serie C saranno visibili gratuitamente su www.elevensports.it e una selezione di queste andrà in diretta anche sulla pagina facebook di Eleven Sports Italia. Ricordiamo che il match Bari-Catania, in programma lunedì sera, verrà inoltre trasmesso in diretta televisiva su Raisport.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***