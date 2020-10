SERIE C: Avellino, il primo posto non c’è. Gli irpini si fanno rimontare dalla Turris

Avellino in campo al “Partenio” contro la Turris per il recupero della 1/a giornata del girone C di Serie C. Occasione ghiotta per balzare in testa alla classifica, tuttavia i biancoverdi gettano alle ortiche il doppio vantaggio acquisito. Gli irpini sbloccano il risultato nel primo tempo con Santaniello, al 73′ raddoppiano grazie a Tito. L’ex rossazzurro Maniero viene espulso pochi istanti dopo il suo ingresso in campo. Le cose si complicano e, nei minuti finali, l’Avellino a sorpresa subisce il pareggio ospite. Persano accorcia le distanze, in pieno recupero arriva il 2-2 di Romano.

