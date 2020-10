EX ROSSAZZURRI: Lupoli, esordio con doppietta in Serie D

Appena dieci presenze in rossazzurro e zero gol all’attivo. E’ la sintesi dell’esperienza poco esaltante vissuta da Arturo Lupoli con la maglia del Catania nella stagione 2015/16. L’ex pupillo di Wenger all’Arsenal adesso milita addirittura in Serie D nel Montegiorgio, compagine marchigiana che rappresenta un comune di poco più di 6mila abitanti della provincia di Fermo. Pochi giorni dopo l’ufficializzazione del trasferimento, Lupoli ha contribuito subito alla vittoria della sua nuova squadra che ha piegato la resistenza del Matese allo stadio “Tamburrini”. Decisivo l’ingresso in campo dell’attaccante nella ripresa, autore della doppietta valida per il 2-0 finale. Avventura che inizia, dunque, nel migliore dei modi per il giocatore bresciano classe 1987.

