SERIE C: girone C, dilagano Ternana e Vibonese

Stravincono sia la Ternana che la Vibonese negli anticipi della 5/a giornata del girone C di Serie C. La squadra di Cristiano Lucarelli cala il tris al cospetto del Potenza: finisce 3-0 allo stadio “Liberati”: marcatori Partipilo (’15), Boben (41′) e Falletti (87′). La Vibonese, invece, archivia la pratica Paganese in Calabria con un rotondo 5-2. Laaribi (11′), Statella (19′) e Spina (51′) portano avanti i padroni di casa. Diop (57′) accorcia le distanze ma è ancora la Vibonese a perforare la difesa avversaria con Pugliese (59′). Scarpa (75′) prova a rimettere in gioco gli ospiti, nel finale però ci pensa Parigi (89′) a chiudere ogni discorso.

