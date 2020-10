SERIE C: girone C, ecco la Top 11 della 5/a giornata. Martinez a difesa dei pali

L’estremo difensore del Catania Miguel Martinez figura nella speciale Top 11 della 5/a giornata del girone C di Serie C realizzata da tuttoc.com. “I rossoazzurri – si legge – vincono di rigore ma devono ringraziare in particolare il proprio portiere che alza la saracinesca in almeno tre occasioni”.

Questa la formazione Top della settimana nel dettaglio:

3-5-2

Miguel Martinez (Catania)

Nicholas Allievi (Juve Stabia)

Giusto Priola (Bisceglie)

Luca Iotti (Teramo)

Pedro Costa Ferreira (Teramo)

Massimiliano Carlini (Catanzaro)

Mohamed Laaribi (Vibonese)

Antonio Palumbo (Ternana)

Giuseppe Maimone (Bisceglie)

Felice Evacuo (Catanzaro)

Mamadou Tounkara (Viterbese)

ALLENATORE: Giovanni Bucaro (Bisceglie)

