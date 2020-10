SERIE C – Padalino (all. Juve Stabia): “Il 2-0 di Tonucci regolare? C’era un fallo prima…”

A proposito del tanto discusso gol del 2-0 non convalidato al Catania contro la Juve Stabia, questa la posizione dell’allenatore gialloblu Pasquale Padalino:

“Si è parlato per due-tre giorni consecutivi del gol fantasma di Tonucci non visto a Catania. In realtà qualcuno si dovrebbe anche chiedere come mai i calciatori della Juve Stabia avessero le braccia alzate. L’arbitro non ha visto il gol, sbagliando, ma non è stato ravvisato neanche il fallo di mani che anticipava il tiro in porta. Due errori commessi in buona fede dal direttore di gara, l’uno ha escluso l’altro”.

