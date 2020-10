TACOPINA-CATANIA: un affare da 25 milioni, l’italo-americano attende solo il via libera per tornare in Sicilia

“Un cambio di proprietà dopo 16 anni, uno nuovo che sembra destinato a concretizzarsi dopo 90 giorni. Il 23 luglio il tribunale ha ratificato la chiusura dell’era Pulvirenti e l’avvento di Sigi, adesso Joe Tacopina è pronto a prendersi, con un pool di investitori stranieri con interessi in diversi ambiti imprenditoriali, la cloche di comando del club per pilotarlo verso il ritorno in Serie A. C’è già un piano industriale da 25 milioni di euro, per il cui varo serve la formalizzazione dell’intesa con Sigi”. E’ quanto si legge all’interno del quotidiano La Repubblica. Insieme all’ex patron del Venezia, 5 imprenditori Usa e un inglese tra cui Sean Largotta, Kevin Van e John Pavia. Tacopina, al momento a New York, attende solo il via libera per tornare a Catania e chiudere l’operazione. Nel nuovo organigramma sarebbe presente anche Fabio Pagliara. Gaetano Nicolosi ricoprirebbe la carica di Presidente.

