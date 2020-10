Il Catania ha sostenuto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida alla Ternana, in calendario mercoledì 21 ottobre alle 20.45. Due gruppi hanno svolto altrettanti programmi: per i rossazzurri schierati ieri sera a Francavilla Fontana, lavoro di scarico; per tutti gli altri atleti disponibili, prevenzione e partitella. Martedì, alle 15.30, mister Raffaele dirigerà la seduta di rifinitura.

