ULTIM’ORA – INFERMERIA: Pinto ok, ma Raffaele non lo convoca precauzionalmente. Dall’Oglio ancora out

Il laterale sinistro del Catania Giovanni Pinto è tornato a lavorare regolarmente con il gruppo, ma mister Guseppe Raffaele preferisce giocarsi la carta della cautela. A proposito dell’infermeria rossazzurra, l’ex allenatore del Potenza fa il punto della situazione in conferenza stampa:

“Pinto è un calciatore molto importante per noi perchè ci dà situazioni di gioco che nel mio credo calcistico diventano importanti – dice – Viene dentro il campo, trova le situazioni per arrivare sul fondo e mettere determinati palloni in mezzo, è molto bravo nell’uno contro uno. Diventa fondamentale per noi un giocatore con le sue caratteristiche. Per quanto riguarda gli altri infortuanti, Dall’Oglio sta ultimando la fase della rieducazione, spero tra un paio di settimane di averlo in campo. Pinto si è riaggregato al gruppo, ma ancora non è convocato per questa partita. Nel giro di una settimana sarà disponibile a tutti gli effetti”.

