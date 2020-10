CATANIA SOCIAL – Maldonado: “Mangio calcio, sogno calcio, respiro calcio…”

“Mangio calcio. Dormo, sognando il calcio. Respiro calcio. Non sono matto, sono solo innamorato”. Dopo avere manifestato ai canali ufficiali del Calcio Catania tutta la propria soddisfazione per l’ok federale relativamente al proprio tesseramento, il centrocampista ecuadoregno Luis Maldonado si esprime così, via social, sulla sua innata passione per il calcio. Parole che confermano l’entusiasmo del ragazzo nel giocare a calcio ed affrontare un’avventura così ambiziosa e stimolante alle pendici dell’Etna, reduce da quattro anni significativi tra Serie D e C con la maglia dell’Arzignano Valchiampo.

