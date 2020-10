VERSO BARI-CATANIA: tra i convocati, Emmausso unico etneo già andato a segno contro i pugliesi

Visualizzando la lista dei rossazzurri convocati per la gara di Bari, solamente uno di loro ha trovato la via del gol, finora, al cospetto dei biancorossi. Si tratta dell’attaccante Michele Emmausso, entrato nel tabellino dei marcatori in occasione del match Bari-Vibonese, giocato al “San Nicola” il 3 novembre 2019 e valido per la 13/a giornata del girone C di Serie C. Il confronto si concluse, a sorpresa, 2-2. Emmausso subentrò a Bubas al minuto 58, trovando al 64′ la via della rete del momentaneo 1-2. Sarà ancora protagonista contro i pugliesi?

