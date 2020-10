CORNACCHINI: “Ternana squadra più attrezzata, Bari-Catania non sarà una partita bloccata”

Giovanni Cornacchini, ex allenatore del Bari, si esprime sui valori del campionato di Serie C e la partita di stasera col Catania, ai microfoni di tuttobari.com:

“La Ternana sicuramente è una squadra forte e ha potenzialità. L’Avellino mi sembra ugualmente attrezzata per far bene, con un allenatore esperto per la categoria. Il Catania è partito con la penalizzazione ma come il Monopoli, la sorpresa dell’anno scorso, e il Catanzaro può far bene. Di squadre sulla carta ce ne sono tante però penso la Ternana più di tutte. Bari-Catania? Non penso ad una partita bloccata. L’idea di calcio di Auteri è conosciuta da tutti, squadra molto propositiva e spregiudicata. Immagino una sfida aperta, penso ci saranno dei gol. Poi magari avverrà l’opposto (ride, ndr)”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***