ATTACCO: le date del digiuno. Reginaldo, Manneh e Piovanello non segnano dal 2019

In attesa del fischio d’inizio di Avellino-Catania, sono appena i 9 gol stagionali realizzati dal Catania, a cui se ne aggiunge uno in Coppa Italia contro il Notaresco. Di questi soltanto tre portano la firma di punte o esterni offensivi. Si tratta di Pecorino, Sarao e Biondi. Curiosamente Emmausso non fa centro da avversario del Catania, quando militava tra le file della Vibonese nella passata stagione.

Di seguito riportiamo le date in cui gli attaccanti rossazzurri hanno trovato per l’ultima volta la via del gol finora in competizioni ufficiali. Reginaldo non segna da dicembre dello scorso anno; Manneh addirittura da agosto 2019, quando indossava la casacca della Carrarese, mentre Piovanello non entra nel tabellino dei marcatori dai tempi della Serie D a Bari (inizio 2019).

Emanuele Pecorino, 18 novembre 2020 Catania 2-1 Vibonese

Manuel Sarao, 18 ottobre 2020 Virtus Francavilla 0-1 Catania

Kevin Biondi, 23 settembre 2020 Catania 1-2 Notaresco

Michele Emmausso, 1 marzo 2020 Catania 2-1 Vibonese

Alessandro Gatto, 1 marzo 2020 Ternana 2-2 Bisceglie

Antonio Piccolo, 16 febbraio 2020 Cremonese 5-0 Trapani

Agapios Vrikkis, 26 gennaio 2020 Torino 1-2 Napoli (Primavera) – doppietta

Reginaldo, 15 dicembre 2019 Sicula Leonzio 1-2 Reggina

Kalifa Manneh, 24 agosto 2019 Pontedera 3-1 Carrarese

Enrico Piovanello, 6 gennaio 2019 Bari 2-0 ACR Messina

