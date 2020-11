VERSO AVELLINO – CATANIA: gli etnei riprendono gli allenamenti martedì, nove tesserati irpini posti in isolamento

Giorno di riposo per il Catania dopo una settimana di lavoro che ha visto i rossazzurri impegnati contro Teramo, Vibonese e Turris. La squadra tornerà ad allenarsi a Torre del Grifo martedì pomeriggio, in vista del match con l’Avellino, in calendario domenica 29 novembre con fischio d’inizio alle ore 15.00. Nei prossimi giorni valutazioni relative all’infermeria.

Ad Avellino, invece, si continua a monitorare la situazione Covid. La società irpina ha praticato il trentasettesimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esito positivo per un solo elemento del gruppo squadra. Successivamente l’indagine è stata approfondita con test molecolare, il quale ha confermato l’esito. Si tratta di una ripositivizzazione in un soggetto asintomatico. I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Contestualmente il calciatore Fabio Tito ha praticato il tampone molecolare di controllo dopo il decimo giorno di isolamento dando nuovamente esito positivo. Attualmente sono 9 i tesserati biancoverdi posti in isolamento a seguito della positività al Coronavirus.

