TONUCCI: leone in gabbia a Lentini, out ancora per un mese

Il 9 novembre, a Palermo, ha riportato un nuovo problema fisico ma, non potendo Mister Giuseppe Raffaele effettuare sostituzioni, Denis Tonucci è rimasto in campo fino al triplice fischio. Il forte difensore del Catania continua a rimanere fermo ai box, ufficialmente per una lesione muscolare di primo grado (qui il report dall’infermeria). Assenza pesante per la squadra, essendo anche un giocatore molto carismatico.

Domenica pomeriggio, malgrado non fosse presente sul rettangolo verde di Lentini, si è comunque accomodato in tribuna. Ha sofferto nell’arco dei 90′, incitando a più riprese i compagni e urlando indicazioni soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo dei movimenti in fase difensiva. Tonucci ha urlato a più non posso, facendo sentire la propria vicinanza alla squadra. Il calciatore, prelevato in prestito con diritto di riscatto dalla Juve Stabia, ne avrà ancora per un mese.

