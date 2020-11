CAPPIOLI: “Palermo, in organico manca qualcosa. Il derby finirà 3-1 per i rosanero”

Uno degli ex più rappresentativi del Palermo, Massimiliano Cappioli, focalizza l’attenzione sul derby di Sicilia ai microfoni di sport19.it:

“A cosa penso se mi dice Palermo-Catania? La mia risposta arriva subito: 5-1, con doppietta. Ma purtroppo credo che non sarà più una partita come quella, non vedo benissimo il Palermo quest’anno. A mio parere in organico manca qualcosa. Per affrontare un campionato come quello della Lega pro ci vogliono le p… È fondamentale avere il carattere, altrimenti non si va da nessuna parte. Credo che la dirigenza almeno altri due o tre elementi di categoria avrebbe dovuti prenderli. Lo ripeto forte: manca personalità. E’ sempre stato un gran bel derby, sentitissimo in Sicilia. Una grande emozione per me averlo giocato e vinto. Pure quando giocavo in Serie A c’era il derby di Sicilia, se ne parlava tantissimo, ma erano altri tempi… Pronostico? Al Renzo Barbera io dico segno 1. Dico che finirà 3-1 per il Palermo”.

