DA ‘LA SICILIA’ – Pellegrino: “Restituzione 2 punti ci rende più sereni. Derby sarà una bella battaglia”

Il Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino torna sul derby e commenta con soddisfazione il parziale accoglimento del ricorso contro i quattro punti di penalizzazione:

“Questa decisione ci rende più sereni. I punti restituiti rappresentano un passo in avanti nel nostro percorso in una stagione veramente difficile e travagliata per tutti. Nulla era scontato, sono contento”.

“Palermo-Catania? Dispiace che lunedì mancherà il pubblico e purtroppo le due squadre non sono ancora al massimo delle loro potenzialità tra infortuni, tamponi positivi e altro. Mi auguro sia un bel derby sul campo, corretto soprattutto. Mi auguro che il Catania trovi la forza tecnica e psicologica per ottenere un risultato positivo. Sarà una bella battaglia. Oltre l’obiettivo Play Off? Lo spero perchè mi aspetto qualcosa di importante, in questo senso il derby di lunedì potrà chiarirci le idee”.

