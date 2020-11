CATANIA: il match di ritorno con la Ternana in diretta e in chiaro su Italia Cusano TV

Un investimento da oltre 200mila euro per la Ternana che è riuscita a definire l’intesa con la Lega Pro per la trasmissione delle partite dei rossoverdi in diretta e in chiaro su Cusano Italia TV (canale 264 del digitale terrestre, raggiungibile anche via streaming). Anche il match di ritorno Ternana-Catania, in programma il 17 febbraio 2021, sarà dunque trasmesso dalla televisione di proprietà dell’ Università Niccolò Cusano.

L’impegno dell’emittente non si limiterà al singolo evento, arricchito prima, durante e dopo la gara da interviste e commenti. Nell’ambito della trasmissione intitolata “C come calcio” ci saranno tre fasi, la prima (“La partita”) antecedente al match, la seconda (“L’intervallo”) tra le due frazioni di gioco e la terza al termine dell’incontro imperniata su tutta la Lega Pro, con risultati, classifiche e spunti di riflessione.

