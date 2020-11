EX ROSSAZZURRI: Pisseri ancora positivo al Covid-19

E’ sceso in campo nelle gare di Coppa Italia e campionato disputate rispettivamente il 23 e 27 settembre contro Sambenedettese e Pistoiese. Poi, causa problemi fisici, è dovuto rimanere fermo ai box fino ad arrivare ai controlli anti-Covid che hanno evidenziato la positività di Matteo Pisseri al virus. Non un periodo semplice per l’ex portiere del Catania, oggi tesserato per l’Alessandria. Pisseri continua ad essere in regime di quarantena e la nuova verifica dei tamponi ha confermato l’esito positivo.

