CATANIA: ritorno al “Massimino” contro il Catanzaro?

Si avvicina Avellino-Catania, così come il match casalingo con il Bisceglie, fissato per mercoledì 2 dicembre. Casalingo, però, non è il termine più adatto poichè anche in tale occasione i rossazzurri giocheranno allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini. Il motivo è da ricercare nella prosecuzione dei lavori sul manto erboso del “Massimino”, nuovamente indisponibile. Qualche giorno, dopo il calendario prevede il fischio d’inizio di Catania-Cavese, ma il ritorno nell’impianto sportivo etneo potrebbe coincidere con l’ultima gara dell’anno solare, Catania-Catanzaro, in programma il 23 dicembre.

