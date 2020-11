CLASSIFICA MARCATORI: girone C, primo gol per Russotto. Falletti sale a quota 5

Ecco la classifica marcatori aggiornata del girone C di Serie C dopo la disputa delle prime otto giornate di campionato. L’ex attaccante del Catania Andrea Russotto trova per la prima volta la via della rete in questo torneo di Lega Pro, partecipando allo scoppiettante 4-4 di Potenza.

CLASSIFICA MARCATORI

5 GOL – Falletti (Ternana);

4 GOL – Cianci (Potenza); Partipilo (Ternana); Ilari (Teramo)

3 GOL – Antenucci, Celiento (Bari); D’Angelo (Avellino); Carlini (Catanzaro); Curcio (Foggia); Rossi (Viterbese); Franco, Giannone (Turris)

2 GOL – Raicevic (Ternana); Perez (Virtus Francavilla); Cittadino (Bisceglie); Di Cesare, D’Ursi (Bari); Maniero, Santaniello (Avellino); Cuppone (Casertana); Mastalli, Romero (Juve Stabia); De Rosa, Senesi (Cavese); Romano, Pandolfi (Turris); Salvemini (Potenza); Tounkara (Viterbese); Guadagni, Diop (Paganese); Statella, Plescia (Vibonese)

1 GOL – Maldonado, Sarao, Claiton, Silvestri, Tonucci (Catania); Tito, Adamo, Fella (Avellino); Montalto, Citro, D’Orazio (Bari); Luperini (Palermo); Sartore, Maimone, Mansour, Rocco (Bisceglie); Vitale, Germinio, Dell’Agnello (Foggia); Di Somma, Baclet, Viteritti, Volpe (Potenza); Fantacci, Vallocchia, Garattoni (Juve Stabia); Tchetchoua, Sparandeo, Nunzella, Mastropietro, Castorani, Ekuban, Franco, Vazquez (Virtus Francavilla); Zambataro, Giorno, Arlotti, Starita (Monopoli); Sbampato, Bonavolontà, Scarpa (Paganese); Baschirotto (Viterbese); Laaribi, Spina, Pugliese, Parigi, Berardi, Mattei (Vibonese); Pinzauti, Santoro, Di Francesco (Teramo); Russotto, De Paoli, Forte (Cavese); Evacuo, Verna (Catanzaro); Castaldo, Izzillo, Icardi, Fedato, Matarese, Carillo (Casertana); Ferrante, Palumbo, Defendi, Boben, Peralta, Furlan, Damian, Vantaggiato (Ternana); Arrigoni, Iotti, Bombagi, Costa Ferreira (Teramo); Persano (Turris).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***