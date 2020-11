CURVA NORD 12 PALERMO: “Per noi non è stato un pareggio, abbiamo vinto il derby in campo e fuori”

Gli ultras della Curva Nord 12 Palermo celebrano sui social l’1-1 maturato contro il Catania lunedì sera allo stadio “Renzo Barbera”:

“Siamo ultras, siamo cresciuti con la convinzione che il derby si vince sugli spalti oltre che sul campo. Nonostante questa situazione assurda, noi a modo nostro abbiamo voluto trasmettergli la nostra energia. Sapevamo che sarebbe servita “l’impresa” per scrivere un’altra pagina di storia e l’unico modo era caricarli a pallettoni. Gli abbiamo fatto un overdose di adrenalina e di motivazioni e in campo i nostri ragazzi hanno dato tutto con una partita eroica, con una prestazione gloriosa affrontata con grinta e convinzione.

Onore a loro! Per noi non è stato neanche lontanamente un pareggio. Il derby lo abbiamo vinto NOI TUTTI… in campo e fuori dal campo!”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***